Ex Lazio | Veron apre al ritorno in Italia: "Sono pronto a..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Juan Sebastian Veron può tornare in Italia. L'ex Lazio, intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha rivelato che sarebbe aperto a questa possibilità, purché gli venga offerto un progetto serio con un ruolo decisionale. Ecco di seguito le sue parole:

"La verità è che qui sono felice. È un'esperienza molto formativa, perché sei a capo di un'azienda in cui i tifosi sono soci. Devi abituarti a prenderti le responsabilità. Sto bene in Argentina, ma se mi dovessero presentare un progetto intrigante che mi coinvolge e mi appassiona, sono pronto a sedermi al tavolo per ascoltare. Purché sia un ruolo decisionale, ovvio".

