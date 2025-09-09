Calciomercato Lazio | Non è un caso che Insigne voglia tornare da Sarri: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lorenzo Insigne di nuovo sotto la guida di Maurizio Sarri. Le voci sono insistenti, la suggestione può diventare realtà nei prossimi mesi, sicuramente non prima che venga chiarita la situazione relativa al blocco del mercato e alla strategia della Lazio per gennaio. Insigne è un pupillo del tecnico toscano, non è un caso che voglia aspettare le mosse dei biancocelesti.

Infatti, c'è un dato che mette in evidenza quanto l'ex Napoli ha fatto bene con Sarri: come riporta Il Messaggero, Insigne con Sarri ha stabilito il suo record di minuti, presenze (139), gol (47) e assist (33). Difficile immaginare che possa fare così bene all'ombra del Colosseo, ma l'alchimia creata negli anni tra i due porta quanto meno a soffermarsi sul fatto che potrebbe davvero essere una buona idea ritrovarsi dopo gli anni a Napoli.

