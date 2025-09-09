Calciomercato Lazio | Fabbian ha stregato Sarri: il punto sul trequartista

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nel mirino della Lazio, che nel mercato estivo nulla ha potuto, ci sono Jan-Carlo Simic, il solito Lorenzo Insigne e Giovanni Fabbian. Per evitare operazioni a saldo zero a gennaio, servono oltre 20 milioni di euro per arginare lo spettro di un nuovo blocco estivo e, intanto da Formello filtra ottimismo. Lotito infatti è al lavoro per uno sblocco non parziale, bensì, definitivo.

Come riporta Il Messaggero, appare complicata la pista che porta a Fabbian del Bologna, dal valore di 15 milioni di euro. Non solo, tra luglio e agosto il giovane è stato corteggiato da Roma, Napoli, Fiorentina, Milan e Porto. Il trequartista, stimato da Gattuso, ha 20 presenze in Serie A con 8 gol messi a segno (compreso il 5-0 alla Lazio di marzo).

E ancora, Giovanni vanta già dell'esperienza in Champions League da titolare e si attesta anche come un giocatore molto duttile, dato che nell'Under 21 di Nunziata ha giocato anche come mezzala. Il 22enne piace molto a Formello per cattiveria nei duelli ed esplosività, con grandi doti di inserimento e un destro elegante.

