Calciomercato Lazio | Passi concreti per Simic: ecco il primo regalo per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio lavora in vista del mercato di gennaio. In estate non è stato possibile fare movimenti in entrata, ma la società ha iniziato a muoversi sotto traccia per gennaio, quando verosimilmente i biancocelesti potranno intervenire per regalare i rinforzi richiesti da Sarri. C'è un nome in cima alla lista dei desideri ed è quello su cui la Lazio avrebbe già mosso dei passi concreti. Si tratta di Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 dell'Anderlecht passato anche dal Milan.

Secondo il noto esperto di mercato Matteo Moretto, la società biancoceleste avrebbe recapitato un'offerta ufficiale al club belga. Ha un contratto in scadenza nel 2029, lo scorso gennaio era stato cercato con insistenza dal Galatasaray. In questi mesi la Lazio ha allacciato rapporti, l'obiettivo è bloccarlo per gennaio. Un acquisto per la Lazio del futuro, ma che fornisce anche garanzie nell'immediato perché nonostante la giovane età il centrale tedesco ha già diverse presenze tra i professionisti e anche in Europa.

La valutazione di Simic è di circa di 12 milioni di euro, con il Milan che riceverà il 20% dalla futura cessione. La Lazio vuole provare ad avvicinarsi il più possibile per bloccare il centrale tedesco e regalare a Sarri il primo acquisto di questa sua seconda avventura in biancoceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.