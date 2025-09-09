Lazio, quattordici anni fa il primo gol di Klose: il ricordo della società - VIDEO
09.09.2025 11:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Era il 9 settembre 2011, esattamente quattordici anni fa. Miro Klose aveva appena iniziato la sua avventura in biancoceleste e contro il Milan mise a segno il primo dei suoi 54 gol con la maglia della Lazio. Per celebrare l'anniversario, la società ha postato sui social il video ricordo di quella rete. Di seguito il post.