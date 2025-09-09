Gabi Tamas e il mancato arrivo alla Lazio: "Non mi hanno dato la chance di giocare in Italia"

Galatasaray, West Brom, Watford e Auxerre sono solo alcuni dei club in cui ha militato Gabi Tamas nella sua carriera eppure il sogno del difensore era quello di giocare in Italia e in Germania.

A dirlo è proprio Tamas ai microfoni del podcast Fain & Simplu: “Ho fatto un provino per il Borussia Dortmund a 15 anni, ho fatto i test fisici ma hanno riscontrato dei problemi alla schiena e quindi è saltato tutto. Non mi è stata data la possibilità di giocare in Italia”. Tamas si riferisce al mancato arrivo alla Lazio nel 2011 dove, nonostante la trattativa fosse avanzata, non si è conclusa in modo positivo.

