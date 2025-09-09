Italia, Zazzaroni: "Anni a raccontarci che le punte erano il nostro difetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nonostante i soliti fantasmi causati dalle bruciature degli ultimi anni, l'Italia batte anche Israele e continua a inseguire l'obiettivo Mondiale. Nell'editoriale di oggi sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni elogia il "calcio libero" di Gattuso e le sintonie offensive evidenziate in queste prime due gare della sua gestione: "Cinque gol all’Estonia e altrettanti a Israele. E pensare che abbiamo trascorso gli ultimi anni a raccontarci che non avevamo delle punte credibili, di livello internazionale, e che quello era il nostro principale difetto. Quanta diffidenza nei confronti di Retegui e anche Kean non ci sembrava centratissimo, per non parlare di Raspadori".

