Veron e la sfida alla Juve nell'anno dello Scudetto: "Una Lazio così forte..."
RASSEGNA STAMPA - In occasione di Juventus-Inter, in programma sabato alle 18.00, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Juan Sebastian Veron, che con la maglia nerazzurra ha segnato il suo unico gol ai bianconeri durante la finale di Supercoppa Italiana 2025 regalando il trofeo all’Inter.
Veron ha un buon rapporto con le sfide a Torino, sponda Juventus, e ci vinse anche con la Lazio compiendo un passo importante verso lo Scudetto. Ecco il suo ricordo: “Altra notte indimenticabile di un percorso straordinario. Gol del Cholo Simeone. Una Lazio così forte non c’è stata più”.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.