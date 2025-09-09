Lazio, Guendouzi: "La stagione è iniziata bene. Voglio segnare di più e..."

Ai microfoni di Carré, portale francese, Matteo Guendouzi ha parlato dell'inizio di stagione con la Lazio. Dopo la sconfitta contro il Como, il centrocampista ha segnato il primo dei quattro gol realizzati alla seconda giornata contro il Verona. Di seguito le sue parole.

"L'inizio della stagione sta andando bene, abbiamo giocato due partite, una vittoria e una sconfitta. La prima partita abbiamo giocato molto male, siamo stati pessimi e bisogna dare merito al Como perché è una squadra fantastica con un grande allenatore che gioca davvero bene. È sicuramente la squadra che mi piace di più quest'anno in termini di gioco, di come gestiscono la palla e a livello tecnico. Hanno fatto un'ottima partita, mentre noi non siamo stati affatto bravi e abbiamo perso meritatamente".

"Poi però ci siamo ripresi bene in casa vincendo 4-0 contro il Verona. Sono riuscito a segnare il mio primo gol della stagione e spero di farne altri quest’anno perché è un obiettivo che mi sono prefissato. Ci proverò, spero di segnare tra i 5 e gli 8 gol, sarebbe fantastico. Ora gioco leggermente più avanzato rispetto all'anno scorso, sono più numero 8 perché giochiamo con il 4-3-3. Per questo posso buttarmi molto di più in area di rigore a differenza della scorsa stagione dove eravamo in due davanti alla difesa. So che posso segnare di più, quindi vedremo. Restano ancora 36 partite, sono tante. A fine stagione faremo il punto".

"Essere escluso dalla Nazionale fa sempre un po' male al cuore perché l'obiettivo è quello di essere in squadra, ma va bene così. Questo dimostra che ci sono molti giocatori bravi, che c'è concorrenza e che abbiamo ancora una squadra molto forte in tutti i ruoli. Non essere stato scelto mi aiuterà a superare ancora di più me stesso nelle prossime partite, cercando di fare grandi prestazioni con il mio club per essere richiamato in Nazionale. Guardo il lato positivo, sono spinto a lavorare di più per essere ancora migliore. È molto incoraggiante per il futuro. Spero di fare una grande stagione sia individualmente che collettivamente, che tutto vada alla grande con la mia squadra e, ovviamente, di tornare a giocare con la Nazionale francese. Voglio riguadagnarmi il posto, lavorerò duramente per riconquistarlo".

