RIVIVI DIRETTA - Women's Cup | La Lazio fa il bis, Juve ko: la decide Visentin in extremis
Serie A Women'S Cup | II giornata, girone A
Domenica 7 settembre 2025, ore 15:00
Stadio Pozzo - La Marmora, Biella
JUVENTUS - LAZIO 0-1: 93' Visentin (L)
JUVENTUS (3-5-2): Peyraud-Magnin; Harviken, Salvai, Kullberg; Krumbiegel, Pinto (62' Brighton), Schatzer (79' Rosucci), Godo, Bonansea (72' Thomas); Vangsgaard (622' Cambiaghi), Girelli (62' Beccari). A disp.: De Jong, Capelletti, Carbonell, Cascarino, Libran, Calligaris, Lenzini. All.: Massimiliano Canzi
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Monnecchi (63' Cafferata), Goldoni (63' Visentin), Vernis (82' Benoit), Simonetti (94' Castiello), Oliviero; Piemonte (82' Karczewska), Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Ashworth-Clifford. All.: Gianluca Procopio
Arbitro: Riccardo Dasso (sez. Genova); Assistenti: Paolo Cufari - Alberto Mandarino; IV ufficiale: Antonio Atanasov
Ammonite: 76' Vernis (L)
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+4' Cambio per la Lazio: fuori Simonetti, dentro Castiello.
90'+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Visentin vince il duello in area con Rosucci che le concede spazio per andare al tiro. La Lazio è in vantaggio sulla Juventus.
90' Concessi 4' di recupero.
82 Duplice cambio Lazio: escono Vernis e Piemonte, dentro Benoit e Karczewska
81' Super occasione per Oliviero che sfiora il gol del vantaggio.
81' Cambiaghi, sugli sviluppi di un alcio d'angolo, in rovesciata. Si prende gli applausi, ma non la porta.
79' Sostituzione Juve: esce Schatzer, entra Rosucci.
76' Ammonita Vernis per un intervento su un'avversaria.
76' Le Bihan alla battuta, calcia dritta in porta e chiama in causa Peyraud-Magnin.
75' Visentin agganciata da Schatzer, finisce a terra e guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.
72' Sostituzione Juve: fuori Bonansea, dentro Thomas.
69' Cambiaghi dalla distanza, una minaccia che finisce sul fondo.
63' Primo cambio nella Lazio: escono Monnecchi e Goldoni, dentro Cafferata e Visentin.
62' Triplo cambio per la Juve: escono Girelli, Vangsgaard, Pinto; entrano Beccari, Cambiaghi, Brighton.
61' Cross basso di Monnecchi, Peyraud-Magnin dice 'no'.
58' Brivido per la Juventus, Vernis prova la conclusione dalla distanza.
56' Altro cross di Vangsgaard, ma è troppo su Durante che ci mette i guantoni senza troppe difficoltà.
53' Azione offensiva della Lazio. Piemonte cerca la porta ma Peyraud-Magnin, d'istinto, salva la Juventus col piede.
52' Altra occasione cestinata da Vangsgaard.
49' Errore di D'Auria sul rinvio, Vangsgaard ne approfitta ma a tu per tu con Durante sbaglia la conclusione colpendo in pieno il portiere biancoceleste.
48' Schatzer dalla bandierina, punta il secondo palo. C'è la parata di Durante.
46' Oliviero arriva al cross, troppo lungo per Piemonte. Insegue Le Bihan che però non riesce a tenerla all'interno della linea bianca.
46' È la Lazio che muove il primo pallone.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.
45' Le Bihan mette una gran palla per Oliviero che s'infila, Harviken riesce in qualche modo a liberare.
44' Vangsgaard al tiro, la conclusione finisce di molto sopra la traversa.
42' Piemonte cerca la conclusione, ma trova solo una deviazione. La Lazio per la prima volta dalla bandierina.
35' Simonetti, apertura per Monnecchi che non riesce a tenerla nel perimetro. Riparte la Juve con una rimessa laterale.
26' Brivido per la Juve! Krumbiegel sbaglia, Oliviero ne approfitta e mette un cross per Le Bihan che va al tiro ma colpisce la traversa.
22' Bonansea si accentra e mette un cross per Vangsgaard che ci mette il piede, ma non trova la porta.
20' Monnecchi, a un passo dell'area, prova la conclusione. Centrale per Peyraud-Magnin che senza difficoltà fa sua la sfera.
16' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, la parata di Durante sul tiro di Kullberg.
15' Altra azione offensiva della Juventus, ci riprova Bonansea che viene chiusa da Reyes. Altra chance dalla bandierina per le bianconer.
14' Bonansea argina Monnecchi e col destro prova la conclusione che però non gira molto. La palla finisce al lato della porta.
11' Cross perfetto di Oliviero, Goldoni ci mette la testa ma non centra la rete. Altra chance per la Lazio.
9' Prima occasione della partita per la Lazio! Asse Monnecchi - Simonetti, quest'ultima al tiro che però finisce di molto alto sopra la traversa.
8' Trattenuta di Simonetti su Pinto, calcio di punizione per la Juve.
3' Pericolosa la Juve con Cristiana Girelli che ha cercato la conclusione, provvidenziale l'intervento di Reyes in chiusura che ha concesso il corner alle bianconere.
1' Il primo pallone è gestito dalla Juve.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida.
Buon pomeriggio amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Juventus - Lazio Women, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup. Dopo la vittoria conquistata all'esordio, le biancocelesti affrontano le bianconere con l'obiettivo di tornare a casa con qualche punto in più. Non sarà presente Grassadonia in panchina, squalificato dal giudice sportivo dopo la sfida con le partenopee. Appuntamento col calcio d’inizio alle 15:00.
