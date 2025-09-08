Lazio, c'è apprensione per Lazzari: fissati gli esami, si teme...

RASSEGNA STAMPA - Si è conclusa la prima settimana di allenamenti a Formello, senza i nazionali e i giocatori ai box per problemi fisici. L’infermeria si sta per svuotare, ma non del tutto. Per uno che torna ce n’è un altro che va, questa volta si tratta di Lazzari. Il terzino si è fermato venerdì pomeriggio per un fastidio e, si legge sul Corriere dello Sport, si teme uno stiramento al polpaccio. Tra lunedì e martedì si sottoporrà a degli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 07/09