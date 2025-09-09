Sassuolo - Lazio, i tifosi hanno voglia di trasferta: il dato sui biglietti venduti
È partita da poche ore la vendita dei biglietti per Sassuolo - Lazio, gara in programma domenica 14 settembre alle ore 18:00, e i tifosi biancocelesti rispondono presenti: si va verso il sold-out. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, a due ore e mezza dall'inizio della vendita sono 2850 i biglietti acquistati dai tifosi biancocelesti su una disponibilità di 4000.
