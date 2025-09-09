Lazio, nessun allarme per Zaccagni: contro il Sassuolo ci sarà
RASSEGNA STAMPA - Allarme rientrato. Niente panico per le condizioni di Mattia Zaccagni, fermatosi con l'Italia per una contusione alla caviglia sinistra nella gara contro l'Estonia. "Niente di grave", scrive l'edizione odierna de La Repubblica: il capitano della Lazio sarà regolarmente al suo posto, sulla sinistra, contro il Sassuolo alla ripresa del campionato.
Contro Israele era in tribuna, alla rifinitura aveva lavorato solamente in palestra saltando l'allenamento in gruppo sul campo. Per questo ora rientrerà a Formello e si rimetterà a disposizione di Sarri, che punta su di lui a Reggio Emilia. Notizie rassicuranti: le sue condizioni non preoccupano, domenica ci sarà.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.