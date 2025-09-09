Calciomercato Lazio | Nuovi giovani per la difesa: obiettivo Simic. E per l'offerta...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una pista per la difesa: Jan-Carlo Simic dell’Anderlecht. La Lazio da mesi ha messo gli occhi sul centrale 20enne, in passato anche al Milan. Sono già stati allacciati i contatti per provare a portarlo nella Capitale a gennaio: la richiesta del club belga (che deve riconoscere il 20% della rivendita proprio ai rossoneri) però è ritenuta alta, di circa 12 milioni di euro, come riportato da Il Corriere dello Sport.

L'offerta della società biancoceleste potrebbe aggirarsi sugli 8 milioni. Servono centrali, l'idea è quella di prendere un giovane, coetaneo di Provstgaard, vista l'età di Romagnoli, Patric e Gigot (in uscita) e la situazione contrattuale tutt'altro che rosea di Gila. Nei prossimi mesi, in atesa del blocco del mercato, potrebbe esserci una svolta.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.