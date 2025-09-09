Lazio, Lotito lascia Cortina e rientra a Formello: si lavora per il futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Lazio al lavoro. Come riportato da La Repubblica, il presidente Lotito è tornato a Roma da Cortina e ora è sta pensando al futuro. L'obiettivo è quello di sbloccare il mercato di gennaio, anche grazie all'aiuto di un nuovo sponsor. Su questi due aspetti è concentrata la società biancoceleste per riuscire finalmente ad aiutare Sarri.

Gli obiettivi in entrata restano Insigne, Simic e Fabbian. Su queste operazioni si stanno concentrando ora a Formello, secondo quanto scritto dallo stesso quotidiano. Sono tre piste da seguire con attenzione, in attesa dello sblocco definito di cui si sta occupando da tempo Lotito.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.