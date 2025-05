Lazio, mezza squadra con le valigie in mano: ecco chi chiederebbe Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri è un'ipotesi. Forse anche qualcosa di più concreto. I laziali sognano, le indiscrezioni aumentano, le voci su un suo possibile ritorno sulla panchina biancoceleste si moltiplicano di giorno in giorno. L'allenatore toscano ci pensa, prende tempo, mentre secondo l'edizione odierna del Messaggero, Mau avrebbe avuto un incontro segreto con l'Atalanta.

Il quotidiano poi, dipinge il quadro di quella che potrebbe essere la nuova Lazio del Sarri 2.0. Il 4-3-3 sarebbe certo, con almeno 4 acquisti per il rilancio. Provedel tornerebbe titolare in porta, con Mandas che potrebbe essere ceduto (su di lui ancora il Wolverhampton). Resterebbero Marusic, Gigot e Patric. Partirebbe anche Gila (probabile al Chelsea che però deve alzare l'offerta da 35 milioni).

Sarri può quindi chiedere un difensore centrale e un terzino sinistro, poiché Pellegrini sembra vicino all'addio, mentre Tavares è troppo anarchico per il suo gioco. Chiederebbe anche un centrocampista box to box, anche perché sono probabili anche i saluti da parte di Guendouzi. Per Sarri sarebbe necessario anche un esterno sinistro e un centravanti, con Castellanos forse diretto in Inghilterra.

Discorso a parte per Romagnoli. Il difensore centrale sarebbe già con le valigie in mano. Il ritorno di Sarri in panchina però potrebbe cambiare tutti i piani: il tecnico toscano lo ha sempre considerato un pilastro della difesa e dell'intera squadra e sarebbe quindi decisamente più probabile una permanenza del difensore.

