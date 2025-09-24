Lazio, nota dall'infermeria: le ultime su Rovella, Dele-Bashiru e Vecino
24.09.2025 18:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
"Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Samuel Gigot prosegue il percorso di riabilitazione post-intervento.
Fisayo Dele-Bashiru ha riportato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro.
Nicolò Rovella è alle prese con una sindrome retto-adduttoria ed ha già iniziato il percorso riabilitativo.
Manuel Lazzari e Matías Vecino stanno continuando i rispettivi protocolli di riatletizzazione post infortunio".