Lazio, senti Gregucci: "Sarri deve fare delle valutazioni. Tavares e Romagnoli..."

Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Angelo Gregucci ha parlato della situazione della Lazio dopo il derby perso contro la Roma. In particolare si è espresso sull'inizio di stagione di Nuno Tavares e sulle valutazioni di Sarri per le prossime partite. Di seguito le sue parole.

“Tavares ha perso l’istinto di andare sempre e comunque, anche in sovrapposizione interna. Non vorrei che cadesse in un problema che riguarda la stima e la fiducia dei compagni. E’ una questione di carattere generale, sentirsi stimato ti fa sentire forte. Quando non annusi più quello si fa dura, riconquistarlo è complicato".

"Le condizioni attuali e disciplinari della Lazio obbligano Sarri a tante valutazioni. Compresa quella riguardante Provstgaard. Il ritorno di Romagnoli l’ha portato fuori, ora magari stanno pensando di farlo giocare soprattutto per aumentare il suo valore di mercato. Lo valorizzi solo facendolo giocare. Poi c’è il dubbio metà campo in virtù delle tante assenze”.

