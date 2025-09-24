Ex Lazio | Zarate vicino al ritorno in campo dopo il ritiro: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Riecco Mauro Zarate. L'ex attaccante della Lazio, che aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato lo scorso gennaio, ora è pronto a rimettersi gli scarpini e a tornare in campo. Secondo i media sudamericani, infatti, sarebbe vicino a firmare con lo Sportivo Pocitos, partecipante al Torneo Regional Federal Amateur, una delle due divisioni regionali della quarte serie del calcio argentino. Sulla trattativa in corso si è espresso il presidente del club Gabriel Jamarillo: "Siamo molto emozionati; i dettagli finanziari sono in sospeso, ma Mauro è disposto a unirsi al progetto".

