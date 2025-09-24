Ex Lazio | Milinkovic, parla Tacchinardi: "Alla Juve lo prenderei subito!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato della situazione della Juventus e del lavoro che sta facendo Tudor dallo scorso anno. Si è anche espresso su un eventuale acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, ex centrocampista della Lazio, da parte della società bianconera. Di seguito le sue parole: "Penso una cosa: la Juve ha terribilmente bisogno di un paio di giocatori in più. E' migliorata tanto davanti, ma in mezzo al campo serve un bel giocatore. Sta provando Koopmeiners ma a gennaio deve tappare quel buco. Serve uno con leadership. Koopmeiners sta facendo fatica, ma ora deve dimostrare di essere da Juve, di essere uno che ha carattere. Adzic con quel gol ha dimostrato di avere personalità, ora deve dimostrarla Koopmeiners. Milinkovic-Savic è quel giocatore? Lo vado a prendere io in Arabia (ride, ndr). Sarebbe un bell'acquisto".

