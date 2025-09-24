Lazio, Sala: "Rovella? Deve decidere lui se operarsi. E su Lotito..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto il giornalista Cristiano Sala che ha commentato la situazione di Nicolò Rovella, il rientro di Toma Basic in rosa e le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

ROVELLA - "Penso che stiano cercando tutti di convincerlo ad operarsi, ma quando si tratta di interventi chirurgici personali passa tutto per la sua volontà. Un'operazione subito gli permetterebbe di tornare al massimo già da prima della fine dell'anno solare, ad oggi non è al 100%".

BASIC - "Penso sia fondamentale reintegrarlo. Voglio bene ai ragazzi della Primavera ma rischieremmo il patatrac se li introducessimo adesso in prima squadra. In situazioni di emergenza bisogna prendere decisioni di emergenza".

LE PAROLE DI LOTITO - "Da quello che ha detto, Lotito sembra quasi non essere interessato a ciò che succede in campo. Sono dichiarazioni cicliche, che abbiamo già ascoltato nei momenti in cui c'è un allarme, un fallimento o un errore clamoroso. A volte il silenzio è d'oro...".

