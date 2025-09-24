Lazio, Agostinelli: "Serve un confronto per ripartire. Ma ora c'è il Genoa..."

Dopo il derby c'è il Genoa in trasferta. La Lazio deve ripartire subito, archiviando la sconfitta contro la Roma il prima possibile. Proprio di questo ha parlato l'ex calciatore Andrea Agostinelli ai microfoni di Radiosei, proiettandosi sulla prossima partita della squadra di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Tre giorni dopo la sconfitta si deve ripartire. Il campionato è lungo, bisogna andare a Genova a fare risultato e serve l’umilità di capire che anche il Genoa può darti fastidio. Non sono più i momenti in cui si poteva essere certi di raggiungere il risultato con divertimento. Va preso come la finale di Coppa del Mondo. Si è pianto giustamente, ma adesso serve una reazione determinata. E’ tosta battere la squadra di Viera, ha dato al Genoa solidità".

"E’ molto importante che alla ripresa della preparazione di oggi ci sia un chiarimento interno su tutti i fronti. Tavares è stato superficiale in una gara in cui la posta in palio era enorme. Si può sbagliare in questo modo, ma un confronto è importante, serve per ripartire. Sapete quanti ‘vaffa’ ho preso da giovane dai vari Wilson e Martini. Non serve drammatizzare, ma reagire”.

