Lazio, Vecino può tornare contro il Sassuolo: il punto
RASSEGNA STAMPA - Non solo Isaksen, anche Vecino è vicino al rientro. L'uruguaiano sarà valutato quotidianamente, si era fermato prima del test con il Burnley. Dopo i 3 mesi fuori a causa di una ricaduta a dicembre, questa volta i problemi muscolari emersi hanno consigliato prudenza. Come riporta il Corriere dello Sport, dalla sfida con il Sassuolo Sarri avrà un’alternativa in più a centrocampo fatta di carattere ed esperienza.
Da monitorare anche la situazione di Patric, stoppato da una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra una volta concluso il protocollo per l’operazione alla caviglia effettuata a marzo in Spagna.
