Lazio, Nesti: "La rosa è di alto livello. Ma il mercato..."

Il noto giornalista Carlo Nesti, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha dato i propri voti al mercato che hanno svolto le venti squadre di Serie A, premiando soprattutto il Napoli di Antonio Conte che si è rinforzato in vista delle tre competizioni e con l'obiettivo di confermarsi Campione d'Italia. Tra le valutazioni fatte c'è anche l'insufficienza alla Lazio, alla quale Nesti ha dato un 5, spiegando: "Lotito è stato bloccato dal Covisoc, per cui Sarri deve lavorare con la squadra della scorsa stagione. Si tratta, comunque, di una rosa di alto livello".

