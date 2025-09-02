Calciomercato, le date di chiusura all'estero: l'ultimo il Qatar
02.09.2025 10:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
I principali campionati europei hanno chiuso ieri la propria finestra di calciomercato, ma ci sono ancora una serie di paesi dove la sessione proseguirà. Ecco la lista:
Uruguay: martedì 2 settembre
Norvegia: mercoledì 3 settembre
Brasile: mercoledì 3 settembre
Austria: venerdì 5 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre