Calciomercato Lazio | Nulla da fare per Fares, Gigot, Basic e Kamenovic: la situazione

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Mercato bloccato su tutti i fronti, stando alle uscite si è trattata solo di una questione di circostanze. Lotito e Fabiani puntavano a sfoltire la rosa e tagliare ingaggi per rientrare nel limite dell’80% del rapporto tra spese e ricavi e sbloccare totalmente il mercato di gennaio.

Come riporta il Corriere dello Sport, ad oggi, nella finestra invernale, salvo sorprese, la Lazio potrà acquistare solo cedendo e alle stesse cifre. Gigot continuerà a pesare 1,8 milioni più bonus. Il difensore è in Francia e sarebbe a rischio operazione per un problema fisico imprecisato: sarebbero interessati un’anca e la caviglia.

E’ rimasto anche Basic, peserà per 1,6 milioni, Fares per 1 milione, Kamenovic per 600 mila euro. Sono tutti fuori rosa e in scadenza a giugno. Gigot è stato il primo taglio degli over in lista, Basic il secondo. Il croato sarà rivalutato se a dicembre la Lazio perderà Dele-Bashiru e Belahyane, convocabili in Coppa d’Africa.

