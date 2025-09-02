Lazio, Taty come Gascoigne: la sua rabona ha conquistato tutti

RASSEGNA STAMPA - Il colpo che ha fatto il giro del web: la rabona di Taty Castellanos per l’assist a Zaccagni è stata ripresa da ogni angolazione e ha conquistato tutti, non solo i tifosi della Lazio. Una magia che non sorprende, perché l’argentino aveva già segnato così ai tempi del New York City, come ricorda La Repubblica. "Se so di non poter calciare bene col sinistro, allora preferisco la rabona", ha scherzato il Taty dopo aver ritirato il premio di migliore in campo nella larga vittoria contro il Verona.

Per lui sembra la cosa più naturale del mondo, ma si tratta di un gesto tecnico da veri fuoriclasse. In passato all’Olimpico se ne divertiva uno come Gascoigne: serve coordinazione perfetta e tempi giusti, altrimenti la figuraccia è dietro l’angolo. Castellanos invece la usa con naturalezza per cross, passaggi e verticalizzazioni. Stavolta Zaccagni ne ha approfittato al meglio, tornando al gol e accendendo l’entusiasmo dell’Olimpico.

La sua prestazione – un gol e due assist – ha strappato applausi anche a Sarri, che però non smette di pungolarlo: "Taty è in crescita, ma deve fare più gol, anche quelli meno belli". La prossima occasione sarà a Reggio Emilia contro il Sassuolo, subito dopo la sosta.