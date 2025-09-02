Lazio, Castellanos da urlo contro il Verona: ora servono più gol

RASSEGNA STAMPA - La notte di Verona ha cancellato la brutta sconfitta di Como. La Lazio ha reagito e lo ha fatto nel migliore dei modi, con un secco 4-0 che non ammette repliche. Una festa in cui i protagonisti sono stati tanti ma in cui il Taty Castellanos si è distinto per perle di rara bellezza.

L’argentino si è finalmente sbloccato dopo un pre campionato avaro di gioie e quel gol annullato a Como per un fuorigioco millimetrico. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il Taty ha risposto nel migliore dei modi ai mugugni che si sono fatti ancor più insistenti dopo la prima giornata di campionato.

Una rete di testa ma soprattutto due assist di cui, quello che ha mandato in porta Zaccagni, di rabona, da stropicciarsi gli occhi. Certo Sarri, in conferenza stampa, ha espresso il desiderio che segni di più, che non faccia solo i gol belli ma, in due anni di Lazio, Castellanos ha regalato delle vere e proprie perle.

Dal gol dello scorso aprile contro il Genoa con il tiro in sforbiciata sotto la traversa passando per la doppietta al Nizza in Europa League: un cucchiaio e un siluro spedito direttamente all’incrocio dei pali. Ma anche la rete contro il Monza in campionato o la doppietta rifilata alla Juve in Coppa Italia nel primo anno biancoceleste.

Insomma il repertorio è vasto, adesso bisogna sono esaudire il desiderio di Sarri: segnare ancora di più.

