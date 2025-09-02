Calciomercato Lazio | Insigne può firmare con il Parma ma attende Lotito: le mosse

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Mercato bloccato e finestre chiuse: le porte si riapriranno per gennaio e da quel momento, salvo sorprese, la Lazio potrà acquistare solo cedendo e alle stesse cifre. Lotito infatti non è tipo che si arrende. La prossima fotografia dei conti è fissata al 30 settembre, entro metà novembre la Lazio saprà quali saranno i vincoli per gennaio.

Capitolo Insigne. L'ex Napoli non ha firmato per il Parma e può sempre farlo essendo svincolato. Come riporta il Corriere dello Sport, la sensazione però è che stia aspettando la Lazio. Sarri lo riabbraccerebbe volentieri a gennaio, dall'altra parte Lorenzo ha messo in stand-by il Parma, se nei prossimi giorni o nelle prossime settimane riceverà segnali negativi dalla Lazio, riprenderà in considerazione la destinazione oppure attendere altre chiamate in corsa.

