Lazio, la difesa preoccupa: rebus Patric, e Gigot...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Vietato lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. Maurizio Sarri l’ha ribadito più volte dopo il successo sul Verona, che segue la bruttissima postazione contro il Como. Certo la Lazio all’Olimpico ha disputato un’ottima partita con la linea difensiva che si è mossa nel migliore dei modi nonostante i pochi pericoli.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero Provedel si è reso protagonista con un clean sheet ufficiale dopo 224 giorni. Nella linea a quattro ha ben figurato Provstgaard, che ha ricevuto anche i complimenti da Sarri. Certo è che, nonostante le buone notizie, di fatto la Lazio sarà in emergenza fino a gennaio nel reparto arretrato.

Contro il Sassuolo tornerà Romagnoli ma ad oggi i centrali a disposizione sono solo tre: Gila, Provstgaard e appunto Romagnoli. Patric è stato comunque inserito in lista ma da Formello fanno sapere che ne avrà ancora per diverso tempo visti i due lunghissimi mesi di stop dovuti prima all'operazione e poi all'infortunio. Sarri avrebbe anche tenuto Gigot, escluso, ma l’ex OM a breve dovrà operarsi e rimettersi in sesto per essere poi ceduto a gennaio. Al momento il difensore si trova in Francia in attesa di fare un’operazione di pulizia alla caviglia.

