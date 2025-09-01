Ex Lazio | Sardo al Milan, saltato tutto all’ultimo minuto! Cos’è successo
Nulla da fare per Jacopo Sardo. L’ex giocatore della Primavera della Lazio, che in estate si è unito al Monza, nelle ultime ore di mercato era in procinto di firmare con il Milan. Per lui era pronto un contratto di quattro anni, ma Galliani negli istanti finali dell'operazione ha fermato tutto, come riportato da TMW. Ora al ventenne non rimane che giocarsi le sue carte in biancorosso in Serie B: proprio nei mesi scorsi era tornato in Italia dopo la parentesi non felicissima in Germania, al Saarbrücken.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.