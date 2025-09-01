Italia - Estonia, le probabili formazioni: Zaccagni può giocare da titolare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia l'avventura di Gennaro Gattuso come ct dell'Italia. Per la quinta giornata del girone di qualificazione al prossimo Mondiale, gli azzurri affrontano l'Estonia. Si parte dal 4-3-3 con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco pronti a giocare in difesa davanti a Donnarumma in porta. A centrocampo sono in vantaggio Barella, Tonali (in recupero da un infortunio alla spalla, più avanti di Rovella) e Frattesi. In attacco, invece, possibilità da titolare sulla fascia sinistra per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Il resto del tridente sarà composto da Orsolini a destra e Scamacca (più di Raspadori e Retegui) al centro.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Orsolini, Scamacca, Zaccagni. Ct: Gattuso.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct: Henn.

