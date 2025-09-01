Ex Lazio | Armini passa al Campobasso: prestito annuale dal Crotone

TUTTOmercatoWEB.com

Nuova avventura per Nicolò Armini. L’ex centrale della Lazio si è trasferito al Campobasso in prestito annuale dal Crotone. Di seguito l’annuncio del club: "La retroguardia rossoblù si arricchisce di un nuovo elemento di spessore. Il Campobasso FC annuncia l’arrivo in prestito dal Crotone del difensore Nicolò Armini, talento cresciuto nel settore giovanile della Lazio e protagonista in più occasioni con le Nazionali giovanili azzurre. Romano di Marino, Armini si è fatto notare sin da giovanissimo con la maglia biancoceleste, debuttando in Europa League a soli diciassette anni e conquistando poi l’esordio in Serie A nella stagione successiva contro il Bologna.

La sua carriera ha visto passaggi significativi anche con Piacenza e Potenza, dove ha maturato esperienza e continuità prima di approdare al Crotone, società che ne ha riconosciuto le qualità sottoscrivendo un contratto pluriennale. Difensore centrale di piede destro, ma capace di adattarsi anche sulle corsie esterne, Armini si distingue per struttura fisica, velocità e capacità di leggere le situazioni di gioco, unendo solidità e tecnica nell’impostazione. Caratteristiche che lo hanno reso in passato punto di riferimento delle selezioni azzurre giovanili, dove ha indossato anche la fascia di capitano e ottenuto il riconoscimento UEFA come uno dei migliori interpreti del ruolo agli Europei Under 17.

L’approdo a Campobasso rappresenta per lui una nuova sfida: “Sono entusiasta di vestire questa maglia – le sue prime parole da rossoblù – perché so bene che l’ambiente di Campobasso è un ambiente carico di energia e il progetto rossoblù guarda lontano. Sono qui per dare il massimo, per mettermi a disposizione di mister Zauri e di tutti i miei compagni”.