Lazio | Mandas, la passione per i cartoni animati e i tatuaggi: lo scatto social - FOTO
Christos Mandas festeggia la prima vittoria stagionale della Lazio in maniera singolare. Infatti, sceglie di regalarsi dei bei tatuaggi a tema "cartone animato", realizzati da Mattia Mingarelli (con cui abbiamo già realizzato un'intervista). I tre protagonisti realizzati sulla gamba destra del portiere biancoceleste, dall'alto verso il basso, sono Aang, il protagonista di "Avatar: La leggenda di Aang"; Mr. Incredible, il supereroe protagonista de "Gli Incredibili" e Jim Hawkins, il giovane protagonista de "Il pianeta del tesoro". Ecco di seguito lo scatto pubblicato sui social.
