Lazio, Oddi: "Castellanos? Felice per lui, le critiche alla lunga..."

Una Lazio bella e convincente quella che, all'Olimpico, si è imposta con un 4-0 che non ammette repliche sul Verona. Una serata perfetta per la squadra di Sarri e anche per i quattro diversi marcatori che sono tornati al gol: Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.

Sul tema ecco il pensiero di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: "Ho visto una bella Lazio, c’è stata voglia di vincere. Ha subito messo la museruola al Verona e dato una risposta convinente a Como. Devo dire che dallo stadio mi sono divertito, ho notato subito la volontà di vincere ed attaccare. Il Verona non è una grande squadra, ma neanche quella che si è visto ieri, è stata messa alle corde, come tutti quanti volevamo. Il Verona ieri è stata come la Lazio è stata a Como".

"Castellanos è un buon centravanti. Un giocatore che gioca per la squadra e per se stesso. Ieri ha dimostrato tutto questo, con tanto di rete fatta. Non c’erano dubbi sul fatto che sappia giocare a calcio, è anche abile nel gioco aereo. Sono felice per lui, le critiche alla lunga minano l’autostima, il match di ieri può essere importante. Ha dimostrato di essere un buon giocatore, poi è chiaro che non è un goleador, uno che gioca solo per la porta".

