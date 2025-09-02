Calciomercato Lazio | Dal Belgio: "Simic in chiusura". Ma da Formello...
CALCIOMERCATO LAZIO - Si parla del mercato della Lazio, anche se il club in questo momento non può acquistare nuovi giocatori. L'ultima notizia che arriva dal portale belga GetFootball riporta di un affare in chiusura per Jan Carlo Simic, ex difensore del Milan e ora in forza all'Anderlecht. Da Formello, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, arrivano smentite sulla trattativa.
Il calciatore piace, non c'è dubbio. Già nei mesi scorsi era trapelato l'interesse. Ma in questo momento l'operazione non sembra assolutamente possibile. Può sicuramente diventare un'occasione nel 2026, sia a gennaio (aspettando che la società sblocchi il mercato) che a giugno. La valutazione del centrale classe 2005 si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Solo una volta superato il blocco del mercato si potrà tornare a parlare di nuovi possibili acquisti.
Pubblicato l'1/09