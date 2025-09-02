Lazio, Isaksen è sempre più vicino al rientro: ecco quando ritroverà Sarri

RASSEGNA STAMPA - Il countdown sta per finire: Isaksen è atteso in gruppo tra giovedì e venerdì. Preparazione interrotta dalla mononucleosi, solo 4 allenamenti a Formello, poi il virus, ora smaltito. L'esterno è dovuto ripartire da zero rispetto ai compagni, la sosta del campionato può essere un fattore positivo: c'è la convocazione in vista per la trasferta con il Sassuolo domenica 14 settembre. Come riporta il Corriere dello Sport, Isaksen ha due settimane per farsi trovare pronto, almeno per la panchina.

Ora è negativo al virus e a breve si riunirà al resto della rosa. Sarri ha concesso due giorni di riposo ieri e oggi, la ripresa è fissata per domani alle 17, stesso orario di giovedì e venerdì. A seguire, sabato allenamento alle ore 10 e poi ci si rivedrà martedì, quando verrà effettuata una doppia (alle 9 con la squadra divisa per reparti, alle 17 con l'organico completo).

Sono 7 i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Rovella, Zaccagni, Dele-Bashiru, Mandas, Marusic, Dia e Hysaj, sarà occasione per il Comandante gestire gli acciaccati in questo periodo, ma ritroverà anche quelli al momento in infermeria: Isaksen e Vecino.

