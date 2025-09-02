Lazio, mercato senza uscite: ecco gli esuberi rimasti a Roma
La Lazio ha chiuso il mercato estivo senza muovere nulla: nessun acquisto, nessuna cessione. La società puntava a ridurre il monte ingaggi per rientrare nel parametro dell’80% tra spese e ricavi, condizione necessaria per avere piena libertà d’azione a gennaio. Obiettivo mancato: ora si potrà operare solo vendendo e reinvestendo le stesse cifre, come evidenzia oggi il Corriere dello Sport. Una sessione di fatto bloccata, segnata non solo dall’impossibilità di acquistare, ma anche dalle difficoltà nel trovare una sistemazione ai giocatori fuori progetto, che quindi tra fuori lista e aggregazioni in Primavera, sono rimasti a carico della Lazio. Eccoli di seguito:
- Samuel Gigot
- Mohamed Fares
- Dimitrije Kamenović
- Toma Basic
- Sana Fernandes