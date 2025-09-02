Lazio, riecco Dia e Castellanos: un anno dopo entrambi in gol all'Olimpico

RASSEGNA STAMPA - 365 giorni dopo eccoli, di nuovo, il Taty Castellanos e Dia di nuovo in gol, di nuovo con i loro nomi nel tabellino nella stessa gara. La sfida di Verona ha finalmente ridato il gol agli attaccanti della Lazio e per un attimo è sembrato di rivivere quel Lazio-Milan della passata stagione. Certo quella era un’altra squadra, in quel match nasceva di fatto la Lazio di Baroni con Dia trequartista dietro al Taty. Oggi la Lazio è cambiata ma, nonostante il 4-3-3 di Sarri dove Dia subentra dopo, il duo sembra essere perfettamente allineato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero l’esordio casalingo della Lazio e i gol del Taty riportano indietro nel tempo, proprio al primo anno di Sarri. Anche lì l’argentino si era reso protagonista tornando un gol e un assist nella gara contro l’Atalanta, una partenza con il turbo che poi lentamente si era inceppato.

Oggi l'obiettivo comune è chiaro: tutti al servizio della Lazio, nessuno escluso e Sarri compreso. Il tecnico si sta snaturando pur di andare a segno con un gioco molto più verticale con il solo intento di permettere agli attaccanti di segnare il più possibile.

