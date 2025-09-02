VAR | Manganiello torna su Como - Lazio: "Ho parlato un pochino forte..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gianluca Manganiello, l'arbitro di Como - Lazio e il primo ad annunciare allo stadio una decisione presa dal Var, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco di seguito le sue parole: "Prima o poi a qualcuno doveva capitare. Ci siamo preparati bene a Cascia e mi ha fatto anche piacere essere il primo anche perché sono uno degli anziani e posso essere d'aiuto ai più giovani. Se c'è stata emozione? Sinceramente no, certo è stata una cosa nuova. È particolare e tecnicamente non semplice perché non ti senti, devi parlare a tutto il pubblico senza un ritorno audio che ti certifichi quello che stai dicendo e devi parlare come un fiume in piena. Mi sono riascoltato, ho parlato un pochino forte, devo essere sincero. Però la mia esperienza è servita ai miei colleghi, che hanno avuto così un piccolo vantaggio. Sinceramente poi miglioreremo tutti".

LA REAZIONE DEI GIOCATORI - "Anche per loro è stata una novità, come lo è per noi. In quel momento ho detto a tutti: 'State lontani che devo fare l'annuncio', e tutti si sono allontanati subito. E' stata accolta bene, è una novità che può aiutare il calcio. Tanti dubbi possono essere chiariti nell'immediatezza: per noi arbitri, per le squadre e per il pubblico credo sia un'ottima cosa".

CHE STAGIONE SARA' - "Dovremo come sempre dare il massimo, i campionati sono sempre difficili e tiratissimi. Dovremo dare un servizio top, di altissima qualità e professionalità. Gli errori ci saranno, è fisiologico, ma speriamo il meno possibile".