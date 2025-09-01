Sassuolo, parla Carnevali: "Abbiamo puntato su giocatori di qualità"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di TMW, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato il mercato estivo della sua squadra e di tutto il campionato di Serie A. I neroverdi alla prossima giornata di campionato affronteranno la Lazio di Sarri. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo sempre cercato di puntare su ragazzi di qualità, anche nell'ottica di rivenderli poi a club importanti, ma abbiamo pensato che fosse giusto inserire anche un campione come Matic in un campionato così difficile come quello appena iniziato. Abbiamo fatto una trattativa col suo procuratore e il trasferimento è stato accettato con grande entusiasmo da parte di tutti, soprattutto di mister Grosso. Matic è un campione che può aiutare i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita e anche noi, secondo me, possiamo dare una mano a Matic per poter continuare la sua carriera".

"Vranckx? Lo abbiamo inseguito davvero a lungo, era tanto che volevamo prenderlo. Berardi? È il nostro campione, il nostro uomo bandiera, con lui c'è un rapporto particolare. È un ragazzo che è cresciuto con noi. Aveva già un contratto fino al 2027, ma glielo abbiamo voluto prolungare per altri due anni. L'obiettivo non era tanto non farlo andare in un altro club, quanto più mostrare riconoscenza a un giocatore che ci ha dato e sta dando tanto. Pensiamo anche all'anno scorso, lui con la Serie B non c'entrava nulla, ma ci ha preso per mano".

"Ci eravamo posti un valore sia per Pinamonti sia per Laurienté. Abbiamo avuto tante proposte, ma nessuna era economicamente soddisfacente. L'obiettivo era ovviamente quello di monetizzare per reinvestire: ciò non è accaduto e quindi ci teniamo entrambi volentieri. Crediamo che anche con Berardi il nostro sia un trio d'attacco buono, noi dobbiamo salvarci. Ora diamo questa squadra in mano a mister Grosso, non sarà facile mettere assieme tutti questi nuovi giocatori, ma il nostro allenatore è bravo e ci farà fare quel salto che ci meritiamo".