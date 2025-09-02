Ex Lazio | Falbo si trasferisce al Ravenna: il comunicato
Il classe 2000 Luca Falbo, ex giocatore della Lazio, riparte dal Ravenna in Serie C. Ecco di seguito il comunicato del club:
"Cresciuto tra i settori giovanili di Roma e Lazio (esordio in prima squadra in Europa League nel 2019 e in Serie A nel 2020), Falbo ha maturato esperienza tra i professionisti con Viterbese, Monopoli, Avellino, Brindisi e, nell’ultima stagione, Rimini. Terzino/esterno a tutta fascia, mancino naturale, unisce gamba, affidabilità e capacità di spinta.
Con il suo arrivo, i giallorossi aggiungono qualità e dinamismo sulla corsia sinistra a disposizione di mister Marchionni. A Luca il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia Ravenna FC".
