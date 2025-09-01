Calciomercato Lazio | Fares, situazione bloccata: il terzino rifiuta il trasferimento
CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato estivo ha chiuso i battenti, alle 20 il gong che ha cristallizzato definitivamente la situazione in casa Lazio per questa sessione. Nessun acquisto a causa del mercato bloccato, ma neanche uscite. La situazione legata agli esuberi resta una questione spinosa per il club che, salvo sorprese dell’ultimo minuto che potrebbero arrivare da altri paesi in cui la sessione è ancora aperta come la Turchia, rimanda a gennaio ogni discorso. Tra questi, quella di Fares rientrato dal prestito al Panserraikos. Anche in scadenza di contratto a giugno prossimo insieme a Basic e Kamenovic. L’algerino, come appreso dalla nostra redazione, avrebbe rifiutato un’offerta proveniente da un club russo. Difficilmente dunque, lascerà la capitale per il momento.
