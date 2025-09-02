Lazio, ecco il 'nuovo' Sarri: meno palleggio, più attacco alla profondità

RASSEGNA STAMPA - Nessun fronzolo ma tanta sostanza, eccola la Lazio dell’Olimpico così diversa da quella vista a Como e che ha surclassato il Verona. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport quello messo in campo dai biancocelesti contro la squadra di Zanetti è un gioco più pratico: palla alta, lanci lunghi, cross, contropiede. Un gioco più adatto alle caratteristiche dei giocatori, poco sarriano certo ma efficace.

Le verticalizzazioni si erano già notate anche nelle amichevoli estive, Sarri a Como aveva chiesto alla squadra di giocare in profondità e all’Olimpico i biancocelesti ci sono riusciti: prima Rovella per il Taty ad aprire su Guendouzi, poi la Second rete in contropiede di Zaccagni dopo la rabona di Castellanos.

I numeri “da Serie C” della gara contro il Como sono stati completamente ribaltati contro il Verona: 702 passaggi totali, 643 riusciti, precisione dell’88.4%, palloni giocati in avanti 303. Adesso arriva la sosta e Sarri potrà continuare a lavorare sull’attacco alla profondità finché i sincronismi non miglioreranno ancora. Al ritorno ci sarà prima il Sassuolo e poi il derby con la Roma, promo appuntamento cruciale della stagione.

