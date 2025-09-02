Giudice Sportivo, spunta una multa per la Lazio: cifra e cause
Come di consueto, al termine di una giornata di Serie A, sul sito ufficiale della Lega vengono comunicate le decisioni prese dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno di campionato, che scenderà in campo al rientro dalla sosta per le Nazionali. Per quanto riguarda la Lazio, viene reso noto di una multa di 1.000 "per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco". Non c'è traccia, invece, di sanzioni sportive, dal momento che nel corso della partita contro l'Hellas Verona l'arbitro Crezzini non ha mai estratto un cartellino.
