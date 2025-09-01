Qualificazioni Mondiali | Italia-Estonia, dove vedere il match in tv e streaming

La Lazio ha vinto per 4-0 contro l'Hellas Verona lanciandosi con il sorriso alla sosta per le Nazionali e con la voglia di preparare al meglio la partita contro il Sassuolo. Nel farlo, però, Sarri dovrà rinunciare ai nazionali che hanno lasciato Formello per raggiungere i rispettivi ritiri e tra questi rientrano anche Zaccagni e Rovella che sono partiti alla volta di Coverciano per raggiungere il nuovo commissario tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso. Fin da subito è iniziata la preparazione per la sfida contro l'Estonia, in programma venerdì 5 settembre alle ore 20.45 e che varrà per la quinta giornata di Qualificazione ai Mondiali del 2026. La partita che si giocherà a San Siro, sarà fruibile in diretta tv e in chiaro, su RAI 1 e in streaming sulla piattaforma Raiplay.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.