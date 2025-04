Lazio, Ibrahimovic e la storia Instagram per Muller: il messaggio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun approdo alla Lazio. Nessun Klose o Pedro bis. Thomas Muller, nonostante le indiscrezioni provenienti dalla Germania, ha deciso di ritarsi al termine della stagione con il Bayern Monaco, onorando il patto d'amore suggellato con i bavaresi e rinunciando a continuare la propria carriera con un'altra maglia. Una leggenda dice addio al mondo del calcio, per qualcuno un idolo e un punto di riferimento come, sicuramente, lo sarà stato per Arijon Ibrahimovic, trequartista della Lazio, che con Muller ha condiviso lo spogliatoio per più anni, prendendo spunto ed esempio da lui. Motivo per cui, nel giorno in cui la notizia è stata diffusa, anche il classe 2005 gli ha voluto dedicare un messaggio tra le proprie stories di Instagram, pubblicando una foto insieme dopo la vittoria della Bundesliga e scrivendo: "Leggenda!"