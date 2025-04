Lazio, il "buongiorno" del club da brividi: il video social

TUTTOmercatoWEB.com

Un bellissimo risveglio nella mattina post vittoria della Lazio contro l'Atalanta era quello che ci voleva per affrontare una nuova settimana carica di appuntamenti importanti. Si ripartirà giovedì contro il Bodo/Glimt per l'andata dei quarti di finale di Europa League, poi si penserà al derby di domenica. Ma non è ancora il momento di accantonare l'euforia del Gewiss Stadium.

Il club ha infatti voluto dare il suo "buongiorno" ai tifosi con un video che mostra tutta la felicità dei giocatori sotto al settore ospiti gremito dell'impianto bergamasco: mentre il popolo laziale intonava cori ieri sera, il gruppo di Baroni è corso ad aggregarsi alla festa. Le immagini mostrano un Rovella esaltatissimo che incita i propri supporters. Anche Gila è arrivato super sorridente guardando con occhi incantati la bolgia sugli spalti.

