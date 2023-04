Lazio, Luis Alberto si sostituisce a Sarri: il siparietto raccontato da DAZN

Contro la Juventus, quando Casale è rimasto a terra dopo uno scontro aereo, il numero dieci ha ridisegnato la difesa spostando i compagni...

Luis Alberto è diventato fondamentale nel 2023 della Lazio. Lo spagnolo, dopo mesi di alti e bassi, ha sposato in pieno l'idea di calcio di Sarri ed è diventato l'arma in più della squadra. Geniale e magico con il pallone tra i piedi è diventato anche prezioso in fase di non possesso aggiungendo anche tanto carisma e personalità in campo. DAZN ha pubblicato lo speciale BordoCam sulla vittoria dei biancocelesti ai danni della Juventus e ha messo l'accento sulla partita dell'andaluso. In particolare nel recupero, dopo che Casale è rimasto a terra dopo un contrasto aereo. Con l'ex Verona a bordocampo, è Luis a ridisegnare la squadra sostituendosi a Sarri: "Qui si vede lo spessore dentro la Lazio di Luis Alberto. Letteralmente ridisegna lui la squadra: manda Hysaj a destra, Marusic tu fai il centrale, a sinistra ci manda Basic. Dalla panchina vedono movimenti e chiedono spiegazioni quindi corre lì e spiega a Martusciello le correzioni. Sarri, semplicemente, si deve fidare del proprio dieci".