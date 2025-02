Atalanta, Gasperini: "Lookman? Uno dei peggiori rigoristi, lui non..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Parole forti di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta è intervenuto oggi in conferenza stampa al termine del match perso 3-1 contro il Brugge soffermandosi sui singoli partendo dall'espulsione di Toloi: "Non è mi è piaciuta l'espulsione di Toloi, questo è un brutto episodio, non devono saltare i nervi, l'Atalanta esce con dignità da questa Champions League, ha fatto ottime gare nel girone come Real Madrid ed Arsenal, queste due partite sono state figlie di episodi che non sono andati nella direzione giusta.

Lookman? Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto. Lì la partita si è un po' smorzata, però non è stato un bel gesto neanche questo. Loro sono stati bravissimi, hanno fatto dei bei gol, soprattutto il terzo. Il primo tempo finito 3-0 è stato un po' eccessivo, ma non toglie niente al Bruges.